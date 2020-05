Valladolid, rimborso agli abbonati: “Al massimo si tornerà a porte chiuse”

Momento difficile per il calcio mondiale. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio tutti i principali campionato a rischio stop definitivo. Se in Olanda e in Francia si è già deciso per la fine della stagione, ecco che per la Serie A, la Bundesliga, la Premier League e La Liga si attendono novità.

Intanto, a far capire quale sarà, al massimo, la soluzione per il futuro, ci ha pensato il Valladolid di Ronaldo attraverso un comunicato in cui annuncia il rimborso agli abbonati per le prossime gare in caso di ritorno in campo a porte chiuse.

COMUNICATO – “Il Real Valladolid conferma che con il protocollo di ritorno in campo, la squadra, nella migliore delle ipotesi si troverà a giocare a porte chiuse. Il Club non concepisce il calcio senza spettatori, ma allo stesso tempo presuppone che questa decisione sia essenziale per garantire la loro sicurezza e la salute in questi momenti di emergenza. Data questa situazione, il Real Valladolid restituirà ai suoi abbonati la parte proporzionale delle partite del campionato che, dal giorno 28 in poi, potrebbero essere giocate a porte chiuse allo stadio José Zorrilla. Il Club sta finalizzando un sistema che consentirà di ricevere l’importo corrispondente nella stessa stagione o di accumulare tale importo come sconto nel rinnovo dell’abbonamento per la campagna successiva. Allo stesso tempo, la società ringrazia chi ha già rinunciato a ricevere indietro i soldi per aiutare in questo momento di crisi”.



