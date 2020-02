Valladolid, Ronaldo ammette: “Fare il presidente più difficile che il giocatore. Alla fine dell’anno la mia salute…”

“Ad essere sincero, quando ero un calciatore non ho mai sofferto come adesso che faccio il presidente”, parola di Ronaldo. Il Fenomeno, ora patron del Valladolid, si è raccontato ai microfoni di jovempan riguardo alla prima annata da patron del club.

DIFFICILE – “Non è mai stato così difficile come adesso che faccio il presidente del club. Da calciatore non ho sofferto molto. Ma devo dire che adesso è fantastico. Alla fine dell’anno scorso sono andato in vacanza. Ma prima ho fatto dei test, delle analisi per controllare la mia salute. Avevo tutti gli indicatori sfasati. Mi è aumentato il colesterolo, la pressione. Spero che quest’anno andrà meglio”, ha scherzato poi Ronaldo.