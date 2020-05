Valverde e le porte chiuse: “Ricordo orribile al Camp Nou. Non eravamo preparati”

Lunga intervista rilasciata dall’ex allenatore del Barcellona Ernesto Velverde sulle frequenze di Radio Marca. L’ex allenatore dei blaugrana, ma anche dell’Athletic Club ha parlato della ripresa del campionato spagnolo ma anche dell’addio al calcio annunciato pochi giorni fa dal suo ex calciatore Aduriz.

SENZA PUBBLICO – Valverde ha ricordato alcuni momenti alla guida del Barcellona e parlando della ripresa del campionato a porte chiuse ha ammesso: “Senza pubblico? Un conto è giocare un paio di partite senza tifosi, un altro disputarne cento. All’inizio sarà sicuramente molto complicato per tutti”, ha detto il tecnico che poi ha preso come esempio una recente gara giocata dai catalani: “Mi ricordo, per esempio, la sfida tra Barcellona e Las Palmas che giocammo a porte chiuse al Camp Nou: fu orribile, non eravamo preparati, ma forse ora i calciatori sono più pronti”.

CAPITANO SEMPRE – Valverde si è poi soffermato sull’attaccante Aduriz che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: “Aduriz? È stato sempre un esempio, ci sono momenti in cui non importa indossare la fascia da capitano per dimostrare di esserlo. Lui lo ha fatto e ha mostrato quanto può essere importante un determinato giocatore per i suoi compagni e la squadra. Aduriz era fondamentale, pretendeva tanto da sé stesso così come dagli altri ed è riuscito a mantenersi a un livello altissimo nel corso degli anni”.