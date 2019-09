Varane: “Mbappé? Del Real Madrid posso dirgli solo cose belle e lui lo sa già…”

Tra poche ore saranno uno di fronte all’altro, ma in futuro, Raphael Varane e Kylian Mbappé, potrebbero giocare insieme. I due, questa sera, si sfideranno in Champions League, con il Real Madrid che farà visita al Parco dei Principi al Paris Saint-Germain. Prima della sfida, però, il difensore francese dei blancos ha rilasciato un’intervista a Le Figaro nella quale ha parlato del suo compagno di nazionale.

MBAPPÉ – “Kylian lo vorrei sempre con me nella mia squadra, non solo con la Francia. E’ un giocatore straordinario, ma adesso è al Psg: cosa succederà in futuro, però, non sappiamo saperlo. Io del Real posso dirgli solo cose belle e lui lo sa già…”.