Victor Font: “Il Barcellona rischia di diventare il nuovo Milan”

Le parole di Leo Messi hanno creato non poco scompiglio in casa Barcellona. I blaugrana con la sconfitta contro l’Osasuna hanno consegnato il 34esimo titolo al Madrid e il match ha messo in mostra tutti i limiti di una squadra irriconoscibile. Il ko è soltanto la punta dell’iceberg e l’argentino a fine match ha parlato di una squadra deludente e l’impegno contro il Napoli ora fa paura.

FONT: “IL BARÇA RISCHIA DI ESSERE IL NUOVO MILAN”

Alle dichiarazioni dell’asso argentino ne sono seguite altre altrettanto altisonanti, questa volta da parte del candidato alla presidenza blaugrana Victor Font. Queste le sue parole alla BBC: “Il Barcellona rischia di diventare un nuovo Milan o un Manchester United, uno dei club di maggior successo in Europa che non sarà in grado di competere per i migliori titoli“. Poi riguardo a Messi ha aggiunto: “È infelice e dubita di cosa fare dopo. Probabilmente è un po’ frustrato perché anno dopo anno non è in grado di vincere, in particolare la Champions League. Ecco dove deve essere focalizzata l’attenzione. Vogliamo assicurarci che capisca che se dirigeremo il club dalla prossima estate in poi, faremo tutto il possibile per equipaggiarlo nel miglior modo possibile in modo che negli ultimi anni della sua carriera qui possa ancora aspirare a vincere qualche trofeo”.