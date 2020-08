Vidal-Barcellona, prove generali di divorzio: l’Inter è in agguato

Ormai manca solo l’ufficialità, ma la storia tra Arturo Vidal e il Barcellona sembra ormai finita. Il centrocampista cileno, arrivato nel 2018 per puntellare il centrocampo catalano, non rientra nei piani di Ronald Koeman ed è pronto a salutare il club blaugrana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti avrebbero già iniziato a lavorare sulla complicata trattativa per rescindere il contratto in scadenza nel 2021. In questo modo “Re Artù” si ritroverebbe svincolato sul mercato.

IDEA INTER

In pole position c’è l’Inter. La rescissione di Vidal potrebbe diventare un ulteriore assist per i nerazzurri, sospinti da Antonio Conte che considera il suo vecchio pupillo un rinforzo utilissimo per la il proprio centrocampo. I due si ritroverebbero dopo oltre sei anni, dall’addio dello stesso Conte alla Juventus. Con i bianconeri il centrocampista cileno e il tecnico italiano vinsero tre scudetti consecutivi.