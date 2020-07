Vidal, nessuno più decisivo di lui in Liga: miglior percentuale realizzativa del campionato

Arturo Vidal sempre più importante per il Barcellona. Nonostante le continue voci sul suo futuro, il centrocampista blaugrana si esalta e diventa ancor più determinante per i suoi. Messi sforna l’assist, lui tira di destro e insacca regalando altri tre punti ai catalani nella lotta per la vetta della Liga. Un gol, che porta all’ex Bayern Monaco e Juventus anche un particolare record.

Vidal: miglior percentuale realizzativa in Liga

Come ricorda Opta, e sottolinea anche Marca, Vidal è il calciatore con la migliore percentuale realizzativa della Liga considerando i giocatori che hanno effettutato un minimo di 20 conclusioni. Col 34.8%, il cileno è in assoluto il giocatore più decisivo e prolifico del campionato spagnolo e lo dimostra anche la rete al Valladolid che ha deciso la partita. Il trentenne cileno ha già segnato otto gol in questa stagione, e non riusciva in questo intento dal 2013-14, quando era alla Juventus (aveva segnato 11 gol). Al Bayern Monaco, nella stagione 17-18 ne aveva segnato sei. Vidal, in questo momento, è il quarto calciatore più produttivo della squadra catalana: solo il tridente offensivo lo batte. Prima del centrocampista, solamente Paulinho era riuscito a segnare così tanti gol (9) nella stagione 17-18.

