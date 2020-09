Vidal, saluto strappalacrime a Suarez: “Pistolero, mostra al mondo che hai ancora proiettili da sparare”

Arturo Vidal e Luis Suarez hanno entrambi lasciato il Barcellona, con due avventure nuove di zecca all’orizzonte. Ma il rapporto tra il centrocampista cileno appena passato all’Inter e il Pisotolero approdato alla corte del Cholo non si è mai incrinato, anzi. Vidal, tramite Instagram, ha salutato Suarez con un toccante post.

IL SALUTO DI VIDAL ALL’ATTACCANTE

“Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo! Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita!!! Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo Pistolero ha proiettili per tutti! So che farai molto bene perché sei grande. Farò sempre il tifo per te da lontano, aspettando con ansia il giorno in cui ci rivedremo per darti un grande abbraccio! Ti amo fratello, tutta la fortuna del mondo!” Di seguito invece il post originale di Suarez: