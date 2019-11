Vidal salva il Barcellona: Leganes superato in rimonta 2-1

Serve un Arturo Vidal formato super per rilanciare il Barcellona. Il centrocampista cileno salva i blaugrana da una clamorosa sconfitta contro il Leganes. Al Municipal de Butarque sono i padroni di casa ad andare in vantaggio dopo 12 minuti grazie a En-Nesyri con un sinistro perfetto. Nella ripresa si svegliano le stelle del Barça: Messi pennella e trova Suarez per il gol del pareggio. All’80’ ci pensa Vidal a mandare in vantaggio i catalani con una stoccata da distanza ravvicinata. Respira Valverde che si rilancia fortemente e vede la sua panchina ancora salda.