Villarreal, furia Andrés Fernandez: “Chi ha fatto il nuovo regolamento non è mai stato un portiere”

E’ un fiume in piena, Andrés Fernandez. L’estremo difensore del Villarreal, al termine della gara persa contro il Levante per 2-1, si è scagliato contro il nuovo regolamento che obbliga i portieri a mantenere almeno un piede sulla linea di porta nel momento in cui viene calciato un penalty. Al Levante, dopo che il direttore di gara Munuera Montero ha consultato il VAR, è stato infatti concesso di ripetere un calcio di rigore proprio per quest’infrazione commessa dal numero uno dei sottomarini.

RABBIA – “Chi ha fatto questo regola non è mai stato un portiere – ha tuonato Fernandez come raccolto da Marca -. E’ impossibile tenere i piedi in linea e lanciarsi per parare il rigore. Sono indignato”.