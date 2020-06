Villarreal, ‘l’emozione non ha voce’: Bruno Soriano in campo dopo 3 anni di assenza

Una storia a lieto fine che vale la pena di raccontare. Quella di Bruno Soriano è stata senza dubbio una notte da incorniciare. Millecentoventotto giorni dopo l’ultima volta, il centrocampista del Villarreal è tornato ad assaporare il terreno di gioco. Tre lunghi anni passati tra casa e ospedale a causa di tanti, troppi, infortuni e operazioni. Alla fine, però, la sfortuna sembra avergli concesso una pausa e nella nottata di ieri, il calciatore ha avuto modo di tornare a fare quello che ama: giocare a calcio.

Soriano: l’emozione non ha voce

Bruno Soriano è tornato a calpestare l’erba del terreno di gioco nel finale di gara contro il Siviglia. Il 2-2 della sfida sa tanto di vittoria per il sottomarino giallo e per il capitano. Sì, perché il centrocampista, appena entrato, ha subito ricevuto in dono la fascia che tanto aveva sperato di poter indossare di nuovo. Tanta emozione per il classe 1984 che è una leggenda del Villarreal con oltre 400 presenze totali. “Non so nemmeno cosa dire, non giocavo da così tanto tempo che non riesco quasi a parlare“, ha ammesso Soriano ai microfoni di Movistar LaLiga. “Sono molto contento in questo momento. Ho lavorato così a lungo e fino ad oggi avevo provato a rientrare senza mai riuscirci. Ora devo proseguire su questa strada e cercare di aiutare il più possibile la squadra per il resto della stagione”.

