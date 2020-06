Vinicius esalta Benzema: “Il miglior numero 9 del mondo”

Dopo il successo contro il Valencia, in cui ha realizzato una doppietta, Karim Benzema è entrato ancora di più nella storia del Real Madrid. L’attaccante blancos ha eguagliato il recordo di gol di Puskas e si è permesso il lusso di superare Zidane in termini di assist fatti e Cristiano Ronaldo per quanto riguarda trofei vinti.

Ecco perché il suo compagno di squadra Vinicius, parlando ai microfoni di Four Four Two, ha avuto solamente parole al miele per lui, eleggendolo come miglior numero 9 del mondo: “Benzema mi ha aiutato fin dal mio primo giorno al Real Madrid, dandomi consigli preziosi e dicendomi di restare sempre tranquillo, oltre che concentrato. Karim pensa dieci secondi prima degli altri”. E sui social, dopo l’exploit recente contro il Valencia: “Il miglior nove del mondo, senza dubbio!”, ha confermato l’attaccante brasiliano sul francese.