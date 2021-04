Xabi Alonso rivela: “Al Real ho vissuto la peggior notte della mia vita”

Anche i campioni hanno vissuto giornate difficili. Si tratta di gare complesse, in cui il risultato è stato inaspettatamente negativo. Ne sa qualcosa Xavi Alonso. L’ex centrocampista spagnolo del Real Madrid rivela di aver vissuto una...

Anche i campioni hanno vissuto giornate difficili. Si tratta di gare complesse, in cui il risultato è stato inaspettatamente negativo. Ne sa qualcosa Xavi Alonso . L'ex centrocampista spagnolo del Real Madrid rivela di aver vissuto una nottata da incubo contro il Barcellona nella stagione 2010/11. Ne ha parlato ai microfoni di AS: "La partita di campionato al Camp Nou che abbiamo perso per 5-0, è stata la notte peggiore che abbia vissuto su un campo di calcio. A 20 minuti dall'inizio della partita, confesso che volevo andarmene, andare a casa ora, fare una doccia".

Tuttavia da una pesante sconfitta si può ripartire avendo tratto importanti insegnamenti: "È stato così doloroso che ci ha dato grande determinazione per quello che è successo dopo. Non avremmo potuto essere di nuovo così ingenui o non li avremmo battuti la stagione successiva". Il Real Madrid concluse la stagione al secondo posto in campionato e alle semifinali di Champions League, riscattandosi con la vittoria in Copa del Rey. L'anno dopo i Blancos si presero la rivincita nella Liga.