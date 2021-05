Xavi, futuro al Barcellona? Laporta ammette: “Sarà un grande allenatore”

L'ex centrocampista è considerato uno dei possibili sostituti di Ronald Koeman

E' tempo di bilanci e valutazioni per tanti club. Il Barcellona si interroga al termine di una stagione piuttosto complicata sulle strade da intraprendere. L'operato di Ronald Koeman è stato sicuramente positivo, ma non mancano le ombre, come per esempio la brutta eliminazione in Champions League contro il Paris Saint-Germain o l'uscita dalla lotta per la Liga a poche giornate dal termine. Il giudizio dunque resta in sospeso.