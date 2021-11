Xavi, futuro incerto: “Contatti col Barcellona, non so cosa succederà”

Xavi racconta come stanno procedenti i contatti con il Barcellona, club pronto ad affidargli la guida tecnica

Il Barcellona continua il suo pressing per convincere Xavi ad accettare il trasferimento e renderlo così la guida tecnica della squadra. Tuttavia lo spagnolo, ex centrocampista proprio dei blaugrana, prende tempo. Anche perché, a complicare la trattativa, ci pensa l'ostruzionismo dell'Al Sadd, squadra che ha messo sotto contratto il catalano e non intenzionata a liberarlo in tempi brevi. In conferenza stampa, Xavi spiega cosa pensa di questa situazione che lo riguarda da vicino: "Non so cosa succederà, stiamo parlando. Sono positivo e bisogna intendersi, c'è da avere un sentire comune. Spero che la soluzione arrivi presto, si tratta di fare squadra, gruppo, positività per fare cose interessanti. Che venga qui il Barcellona è incredibile e spettacolare".