Zidane dà il via libera, Jovic lascerà il Real Madrid: pronto un club italiano

Comincia a muoversi qualcosa per quanto riguarda il mercato del Real Madrid. Al momento i Blancos sono in piena corsa per il titolo avendo un solo punto di vantaggio sul Barcellona e in Champions dovranno ribaltare il Manchester City per continuare nella competizione. Mentre Zidane pensa agli impegni sul campo, Florentino comincia a gettare le basi per la prossima stagione, a cominciare con le cessioni.

JOVIC VIA, IL MILAN LO ASPETTA

Luka Jovic é sicuramente uno dei più grandi rimpianti di Zidane e Perez. L’attaccante serbo classe ’97 era arrivato a Madrid con l’obiettivo di fare il salto di qualità, ma gli infortuni e il lockdown hanno messo i bastoni tra le ruote al giocatore. Le prestazioni inoltre non avrebbero convinto l’allenatore francese che, secondo Don Balon, avrebbe dato il suo ‘ok’ per la cessione. Il sito spagnolo parla di un prestito e la squadra che per prima si è fatta avanti è il Milan. I rossoneri potrebbero ricomporre così la coppia dell’Eintracht Rebic-Jovic, ma ancora bisognerà vedere le intenzioni di quella che sarà la nuova società con Rangnick in panchina e non solo.