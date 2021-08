Zidane, da Zizou a Luca il risultato non cambia: Sanchez Pizjuan “da rosso”

Luca Zidane come suo padre: cartellino rosso nel match contro il Siviglia

DA ROSSO - Esattamente come suo padre, anche Luca, portiere del Rayo Vallecano, ha ricevuto un cartellino rosso nello stadio del Siviglia. Il francese classe 1998, alla sua terza partita in Liga, la prima dal 2018 quando vestiva la camiseta blanca del Real Madrid, ha sbagliato i tempi di un'uscita dopo appena 15 minuti di gioco ed è stato obbligato a fermare, con le maniere dure, il rivale Idrissi, lanciato a rete. Per il portiere, rosso diretto e ospiti in inferiorità numerica. Uomo in meno che si farà sentire con il risultato del match che sarà poi 3-0 in favore dei padroni di casa. Siviglia, insomma, non porta affatto bene alla famiglia Zidane...