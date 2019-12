Zidane: “Dire a Bale di smettere di giocare a golf? Non sta a me farlo, è grande abbastanza”

Si gioca domani alle ore 13 – sabato 7 dicembre – la partita di Liga fra Real Madrid ed Espanyol. Queste le parole rilasciate in conferenza da Zinedine Zidane, tecnico dei blancos: “Ogni partita non permette rilassamento, noi dobbiamo dare il massimo e dovremo mostrare la miglior versione di noi stessi. L’infortunio di Hazard? Sì, più grave del previsto, vogliamo che torni rapidamente a nostra disposizione, così come Marcelo e Bale. Abbiamo comunque altri giocatori in rosa, possiamo fare bene lo stesso domani”.

Sulla propria esperienza al Real: “Sono felicissimo di essere al club migliore del mondo, sto bene coi miei giocatori, sono contento di questo momento della mia vita come persona e come allenatore, dopo che sono stato anche giocatore di questa squadra. Lo prendo come un regalo ogni giorno che passa, sarò sempre tifoso di questo club, non cambierà mai la mia passione per i blancos“.

Sul proibire a Bale di giocare a golf: “Direi che non sono io a dover dire ai giocatori di smettere di giocare a golf, sono grandi abbastanza per capire da soli cosa fare (sorride, ndr)”.