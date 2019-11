Zidane, frecciata a Bale: “‘Era più felice quando ha vinto la Champions…”

La bandiera gallese con la scritta “Galles, golf e Madrid” esposta da Gareth Bale ha fatto discutere in casa Real. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane ha commentato il nuovo caso in conferenza stampa: “La questione sta facendo non poco rumore, ma per noi l’importante è concentrarsi sul campo. Ognuno ha una sua opinione, ma alla fine è anche troppo. Lo abbiamo recuperato e siamo felici. Ha dato tanto al club e guardo solo il lato sportivo. Il resto non mi interessa. Comunque quando vedi ciò che ha dato al club e alla gente, penso che staranno con lui”. Infine una piccola provocazione: “L’ho visto molto felice anche dopo il gol segnato in finale di Champions League. Al limite sarà per la lingua. All’interno dello spogliatoio sta bene”.