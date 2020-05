Zidane non ha dubbi: scelto il tridente del futuro

Kylian Mbappé, Erling Haaland ed Eden Hazard: il Real Madrid ha le idee chiare sul futuro. Zidane ha scelto questi tre grandissimi nomi per far tornare a risplendere sul tetto del mondo il club blancos.

Dal 2021 saranno loro i nuovo galacticos chiamati a far dimenticare la famosa BBC formata da Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Ad affermarlo è il quotidiano spagnolo AS che titola la sua prima pagina proprio con i tre attaccanti. Hazard, già approdato in questa strana annata al Real Madrid sarà ovviamente confermato mentre il francese e il norvegese sono i due prossimi obiettivi di mercato sui quali la dirigenza dovrà lavorare. L’operazione è già ben definita nella mente della dirigenza del Real Madrid che prevede di dare una grossa accelerata nei prossimi mesi per garantirsi massimo nell’estate 2021 i restanti due fenomeni del calcio europeo.