Zidane punge Deschamps: “Inspiegabile non convocare Benzema in Nazionale”

Riprendono gli impegni per le Nazionali. Un periodo dell’anno particolarmente complicato per Commissari Tecnici e allenatori. I primi devono cercare di fare risultati pur fronteggiando assenze varie e giocatori con stati di forma differenti. I secondi, invece, vedono interrompersi il ritmo trovato nel fitto calendario. Tuttavia non tutti la pensano così.

CONSIGLIO

Zinedine Zidane, infatti, ha un criterio più meritocratico ed è convinto che anche i suoi giocatori meritino la Nazionale. Una scelta che teoricamente andrebbe contro i suoi interessi. Il tecnico del Real Madrid ne ha parlato in conferenza stampa: “Come faremo a renderci conto che Benzema non va in Nazionale? In molti non riescono a capacitarsene. Poi ovviamente sono contento come allenatore del Real Madrid, mi fa piacere averlo a disposizione. Ha fatto un ottimo lavoro per la squadra”. Un messaggio rivolto all’amico e connazionale Didier Deschamps, che di mestiere fa proprio il Commissario Tecnico della Francia.