Zidane-Real Madrid, titoli di coda vicini? Il tecnico: “Presto parlerò col club”

Il francese potrebbe seriamente lasciare per la seconda volta i Blancos

Il calcio sa essere tanto strano quanto crudele. Il Real Madrid ha accarezzato a lungo il sogno di un'accoppiata Liga-Champions League. E invece i Blancos sono stati eliminati in semifinale nella massima competizione europea dal Chelsea, mentre in campionato hanno concluso in seconda posizione alle spalle dell'Atletico Madrid, nonostante una grandissima rimonta nella seconda parte di stagione. E' tempo di domande, bilanci e scelte per il futuro. Tra gli interrogativi c'è anche il futuro di Zinedine Zidane.