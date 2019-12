Zidane, ritorno di fiamma per… Bale: “Avrei voluto che il suo gol fosse regolare. Deve continuare così…”

Una prestazione coi fiocchi a cui è mancata solo la ciliegina sulla torta. Gareth Bale, dopo le note polemiche, si è ripreso, almeno per una sera, il Real Madrid. Il gallese è stato protagonista di una bellissima prova nel match contro il Barcellona giocato ieri sera al Camp Nou. Una prova che ha entusiasmato anche il tecnico blacos Zinedine Zidane.

Come riporta il Daily Mail, infatti, sembra che il francese abbia fatto un passo indietro nei confronti di Bale avendo una sorta di ‘ritorno di fiamma’ per uno dei giocatori che ne hanno fatto la fortuna nella sua precedente esperienza sulla panchina madrilena.

MERITAVA IL GOL – “Peccato che Mendy fosse in fuorigioco. Volevo davvero che Bale segnasse quella rete“, ha detto Zidane in merito al gol annulla al gallese per fuorigioco di partenza del compagno di squadra. E ancora parole al miele per il classe 1989: “Mi è piaciuto molto il modo in cui ha giocato la partita con il Barcellona e dovrebbe continuare sulla stessa linea anche in futuro. La gara? Credo sia stato un bel Clasico, siamo stati concentrati fin dal primo momento e ci è mancato solo il gol”.

