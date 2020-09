Zidane scarica Jovic, una big italiana pronta all’assalto

Dopo Paquetà al Milan, in Europa c’è un altro giocatore che ha rovinato le aspettative che il suo club aveva su di lui. Si tratta di Luka Jovic. La punta serba è arrivata nell’estate 2019 per una cifra pari a 60 milioni di euro dall’Eintracht, ma il suo rendimento non è stato all’altezza della cifra spesa dai blancos.

JOVIC VIA DA MADRID, LA ROMA CI PENSA

Anche durante il periodo del lockdown, il comportamento dell’attaccante non è stato di certo encomiabile con quel volo per Belgrado preso durante la quarantena. A tutto ciò vanno aggiunti i 2 gol in 28 partite che hanno spinto Zidane ad un cambio là davanti. Ora Jovic è in cerca di una squadra e la Roma di Friedkin potrebbe essere una valida opportunità per cercare di rifarsi e tornare a segnare con continuità. Il portale spagnolo Don Balon non esclude che i giallorossi a breve ci proveranno nonostante la permanenza di Dzeko. L’obiettivo è chiaro. Dare un’alternativa in più a Fonseca.