Zidane: “Sergio Ramos è il Real Madrid. Deve finire qui la carriera”

“Sergio Ramos deve finire la sua carriera al Real Madrid”, questo il concetto che Zinedine Zidane, tecnico blancos, ha espresso a gran voce al termine della gara contro il Maiorca vinta per 2-0, per altro grazie ad un rete su punizione proprio del difensore spagnolo.

Il centrale, capitano delle merengues, ha un contratto in scadenza nella prossima stagione e da tempo si parla di diverse possibilità sul futuro. Come capita da tempo, il Real Madrid è solito proporre dei rinnovi annuali ai calciatori oltre i 30, e anche Ramos non fa eccezione.

Zidane: “Il posto di Sergio Ramos è il Real Madrid”

Parlando ai media dopo la sfida contro il Maiorca, Zidane ha commentato sia il successo ottenuto sia i rumros sul futuro del capitano blancos: “Su Sergio Ramos ho un unico pensiero: lui è il Real Madrid, il suo posto è qui. Deve finire la carriera a Madrid. Voglio rimarcare questa cosa”. Poi sulla gara: “Arbitri? Non ne voglio parlare. Ho già abbastanza da fare. Ci giocheremo la Liga fino all’ultima giornata contro il Barcellona. Sono sicuro che abbiamo ancora margini di miglioramento”.

