Zidane si conferma infallibile: in finale non perde mai

Si potrebbe definire un teorema matematico: una finale con Zinedine Zidane in panchina è praticamente segnata. Il tecnico francese del Real Madrid è una vera e propria sentenza. Da allenatore ha disputato nove finali, vincendole tutte. Un vero e proprio primato per l’ex Juventus, che ha iniziato a trionfare dal 2016, sempre con un atto conclusivo contro l’Atletico Madrid. Allora si trattò della finale di Champions, mentre oggi l’ultimo acuto è arrivato in Supercoppa di Spagna.