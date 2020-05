Zidane vuole fare la storia al Real Madrid: attesa per la panchina numero 200

50 + 149. Questi i numeri incredibili di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico, sommando la prima esperienza alla guida dei blancos, e la seconda, ancora in corso, vanta ben 199 presenze da allenatore delle merengues. Numeri incredibili quelli del francese che, come riporta Marca, è il terzo allenatore con il maggior numero di partite nella storia della società di Madrid.

Zidane attende di marcare la 200esima presenza e lo farà alla ripresa della Liga dopo lo stop per il coronavirus. Contro l’Eibar, quasi sicuramente, arriverà cifra tonda. Come sottolinea il quotidiano spagnolo, in meno di 900 giorni, Zizou ha vinto tre coppe europee, oltre ad altri titoli come La Liga 16-17, due supercoppe spagnole, due supercoppe europee e due coppe del mondo per club. Nella storia del Real Madrid, l’attuale tecnico è dietro solamente a Miguel Muñoz con 605 partite e Vicente del Bosque, con 246.