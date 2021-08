Ligue 1, parte bene il Marsiglia di Sampaoli. I risultati della prima giornata

Il PSG parte subito bene, mentre raccolgono solo dei pareggi Lille, Lione e Monaco. In serata il colpo esterno del Marsiglia

Con il posticipo tra Montpellier e Marsiglia vinto dalla squadra di Sampaoli per 3-2, si è conclusa la prima giornata della Ligue 1 2021/22 tra conferme e qualche risultato a sorpresa. Da rilevare che la partita dell'OM è stata interrotta sul parziale di 3-2 a causa del lancio di oggetti in campo. L’arbitro Pignard ha sospeso la gara e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Poi giocati gli ultimi 2' ma il risultato non cambiato. Prima dello stop padroni di casa sul 2-0 e poi rimontati dal Marsiglia.

PAREGGI - Il segno X è quello predominante. Infatti, su dieci partite, ben sei terminano con il risultato di pareggio: Monaco-Nantes 1-1, Lione-Brest 1-1, Rennes-Lens 1-1, Saint-Étienne- Lorient 1-1, Nizza-Reims 0-0 e Metz-Lille 3-3 (partono quindi con il freno a mano tirato i Campioni di Francia in carica). Il PSG, seppur soffrendo, ha la meglio in rimonta in trasferta contro il Troyes, grazie alle marcature degli ex interisti Hakimi e Icardi. A completare il quadro della giornata ci sono le due vittorie in trasferta, entrambe per 0-2 da parte di Angers e Clermont, contro Strasburgo e Bordeaux.