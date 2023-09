Ligue 1- Bulka para due rigori nella stessa gara: come lui Sommer e… Vieri!

Bulka si iscrive al club dei due rigori parati nella stessa partita. In precedenza, un paio di stagioni fa ci era riuscito Yann Sommer: nel ko 1-2 del Borussia Moenchengladbach contro il Leverkusen, lo svizzero era stato fra gli ultimi a mollare neutralizzando due calci di rigore. Ininfluenti però per il risultato finale. Sommer aveva già compiuto questa impresa nel novembre 2020, quando disse di no per ben due volte a Sergio Ramos in uno Svizzera-Spagna di Nations League.

In Spagna, ci era riuscito nel 2018, Sergio Asenjo in Getafe-Villarreal del febbraio 2018. Il portiere spagnolo si superò su due calci di rigore dei madrileni, opponendosi ai tentativi di Angel e Molina. Impresa centrata, l'anno prima, da un italiano: Salvatore Sirigu, ai tempi portiere dell'Osasuna. Nell'aprile 2017 la squadra di Pamplona perse contro l'Atletico Madrid, ma Sirigu fu ugualmente eroico per via di due rigori neutralizzati nel giro di 101 secondi: prima a Ferreira Carrasco, poi a Thomas.

In Serie A il doppio intervento su rigore è riuscito nel 2016 a Federico Marchetti. Vestiva la maglia della Lazio, disse di no due volte a Jerry Mbakogu, del Carpi, dal dischetto. Carpi-Lazio finì 1-3.

In Italia l'impresa l'ha centrata anche... Vieri. Non Bobo, ovviamente, ma Lido. Nella gara disputata contro il Lecco, il portiere del Torino neutralizzò due calci di rigore a Gotti. Un'impresa da annali del calcio, per l'estremo difensore che difese anche i pali dell'Inter scudettata ad inizio anni '70.

