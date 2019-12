Ligue 1, niente goal-line technology in Nizza-Tolosa per colpa dei… topi

Senza tecnologia per colpa dei topi. Sembra proprio che questi piccoli roditori abbiano causato gravi problemi per la gara tra Nizza e Tolosa di Ligue 1. Come riporta Le Figaro, l’ausilio della goal-line technology, che ha eliminato definitivamente ogni caso di rete fantasma, non è stato attivo per la sfida tra le due compagini per un fatto decisamente insolit.

Nell’ultima giornata di Ligue 1, non è stato possibile far funzionare la tecnologia per un problema causato dai ratti. I topi avrebbero rosicchiato i cavi che trasmettono il segnale della goal-line technology rendendola di fatto inutilizzabile. Fortuna ha voluto che nel corso della gara – terminata poi 3-0 in favore dei padroni di casa -, non c’è stato alcun episodio rilevante o che abbia necessitato dell’intervento dell’Occhio di falco.