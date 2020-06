Allegri più vicino al Psg grazie a… Icardi

Massimiliano Allegri più vicino al Paris Saint-Germain grazie a… Icardi. Questa la notizia che arriva dalla Francia secondo cui il bomber argentino potrebbe essere uno dei motivo per i quali il direttore sportivo Leonardo starebbe provando a convincere l’ex allenatore della Juventus a firmare e prendere il posto di Tuchel.

Da quanto riporta Le10Sport, il riscatto del centravanti ex Inter non avrebbe fatto particolarmente felice l’attuale mister che non vede in Icardi il suo prototipo di calciatore. La conclusione dell’affare tra Psg e Inter avrebbe reso ancora più complicati i rapporti tra l’allenatore e la dirigenza e sarebbe per questo che Leonardo avrebbe accelerato i dialoghi con Allegri. Il mister ex Juventus ha sempre stimato Icardi e adesso potrebbe ritrovarselo a Parigi.