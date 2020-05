Altruismo Mbappé: vince il titolo di capocannoniere e vuole condividerlo con Ben Yedder

“Facciamo come in Premier League l’anno scorso”, questa l’idea di Kylian Mbappé a proposito del titolo di capocannoniere della Ligue 1. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha trionfato davanti a tutti con 18 gol fatti. Lo stesso numero di reti messe a segno dal centravanti del Monaco Wissam Ben Yedder che, però, ha segnato anche alcuni rigori mentre Mbappé nessuno.

Proprio grazie a questo criterio regolamentaree, l’enfant prodige è stato eletto da solo come bomber del campionato francese. Una decisione che proprio il classe 1998 sarebbe pronto a cambiare. Infatti, come scritto da lui stesso su Twitter, vorrebbe che il titolo di capocannoniere fosse assegnato anche al rivale: “Grazie a tutti per i messaggi, ma penso che anche Wissam si sia meritato questo titolo. Credo lo meriti come è accaduto in Premier League”. Nella scorsa stagione, infatti, Sadio Mané, Mohamed Salah e Pierre-Emerick Aubameyanghanno vinto tutte e tre il trofeo.