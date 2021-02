Alvaro Gonzalez, la “vendetta” su Neymar costa cara: brutto intervento sul brasiliano e… infortunio

Il duello tra il difensore del Marsiglia Alvaro Gonzalez e il fuoriclasse del Paris Saint-Germain Neymar è andato in scena anche nel classico di Francia della notte. Nonostante il talento brasiliano sia entrato solo nella ripresa, i due hanno avuto modo di misurarsi anche in diversi corpo a corpo. Ad avere la peggio, però, è stato il calciatore dell’OM.

Alvaro Gonzalez, intervento pericoloso e beffa…

Cercava una “vendetta” personale il difensore del Marsiglia che, dopo la vicenda di presunti insulti a sfondo razzista e la successiva polemica social avuta con Neymar, sperava di avere la meglio sul campo, usando ogni mezzo possibile.

Il talento del Psg è entrato sul terreno di gioco solo nel secondo tempo, tanto è bastato per vedere i due lottare. Alvaro Gonzalez, però, ha avuto la peggio e, curiosamente, dopo che aveva provato un intervento più che al limite con una “scarpata” – non si sa quanto casuale e quanto voluta – in faccia a O’Ney. Il brasiliano ha continuato a giocare e, anzi, pochi minuti dopo, in un altro duello, ha inferto, in maniera totalmente fortuita, un colpo alla caviglia del rivale che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco.

Una vendetta beffa per Alvaro Gonzalez che oltre ad uscire anzitempo ha assistito pure alla sconfitta dei suoi per 2-0 ad opera di Mbappé e Icardi.