Amiens, gli allenamenti continuano. Calabresi: “Situazione sottovalutata”

L’arrivo del Coronavirus in Europa ha cambiato il volto dell’intera stagione calcistica. I campionati e le coppe europee si fermano, ma alcune squadre non smettono di allenarsi. E’ il caso dell’Amiens in Francia che continua a seguire i programmi prestabiliti, come confermato dal presidente del club Bernard Joannin. In rosa c’è anche un italiano, il difensore Arturo Calabresi. Il giocatore ha raccontato la sua situazione ai microfoni di Sky Sport: “Ho comprato di tutto perché mi va di restare fuori. Qui non ci sono ancora restrizioni, ma noi seguiamo le regole dell’Italia perché questo è il momento di essere responsabili. Qui i negozi sono aperti e la gente chiacchiera per strada come se fosse tutto tranquillo. Anche io e Flavia potremmo andare al ristorante, ma se fossimo asintomatici? All’inizio della prossima settimana torniamo al lavoro. Allenamenti in gruppi, doccia a casa e misurazione della febbre prima dell’allenamento. Per fortuna è stato fermato il campionato, perché era assurdo giocare. Qui la situazione è stata chiaramente sottovalutata. Spiace vedere un certo menefreghismo di fronte ad un qualcosa di devastante”.