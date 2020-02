Angers, il presidente Chabane nei guai: denunciato per molestie sessuali

Brutte notizie in casa Angers. Da stamattina il presidente del club francese militante in Ligue 1, Said Chabane è in custodia in commissariato. Deve difendersi dalle denunce di tre donne che lo vedrebbero responsabile di molestie sessuali. Una delle accusatrici è proprio una dipendente dell’Angers. La società ha diffuso una nota per fare chiarezza su questa vicenda: “Chabane respinge formalmente tutte le accuse mosse contro di lui e porterà alla giustizia tutti gli elementi che consentiranno di ripristinare la verità e preservare il suo onore. Il presidente è determinato a riconoscere la propria innocenza e confida nell’esito dell’indagine alla quale collabora pienamente”.