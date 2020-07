Atalanta, trattativa avviata per il giovane prodigio cercato dal Psg

Lo scontro tra Atalanta e Psg non sarà tale soltanto in Champions League, ma anche in chiave calciomercato. I bergamaschi sono sulle tracce di un giovane di grande valore cercato pure dai parigini.

CONTINUITÀ DEL PROGETTO

L’Atalanta vuole dare continuità al proprio progetto. Per farlo servono giocatori giovani e dal valore molto alto, in grado di dare freschezza alla rosa pur non togliendo garanzie di rendimento e prestazioni. La dirigenza sta vagliando diversi profili che possano rispecchiare tale identikit, e tra questi c’è un giovane che è corteggiato dalle squadre di mezza Europa, persino dai prossimi rivali nella massima competizione europea per club, il Psg.

BABY PRODIGIO

Myron Boadu è il giovane prodigio desiderato da Percassi per la sua Atalanta. Il classe 2001 milita nell’AZ Alkmaar, dove in stagione è riuscito a siglare 14 gol e 8 assist in 24 presenze. Molto veloce e con un ottimo fiuto del gol, l’olandese rappresenta il prototipo di attaccante perfetto per Gian Piero Gasperini. La trattativa non è affatto facile: il club chiede circa 30 milioni di euro per l’acquisto del giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Una volta superato l’ostacolo rappresentato dalla società di appartenenza, si dovranno fare i conti con Mino Raiola, procuratore del ragazzo. Una strada che potrebbe essere tutta in salita, ma a Bergamo sono abituati alle sfide: mai dire mai in tempi di imprese sportive.