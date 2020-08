Barcellona, addio Messi: la reazione di Suarez

L’attaccante del Barcellona Luis Suárez non aveva ancora fatto alcuna manifestazione pubblica da quando Ronald Koeman lo ha chiamato lunedì per informarlo che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione. L’uruguaiano ha rotto il silenzio attraverso i social con un messaggio con una emoticon, in cui rende chiaro il suo sostegno a Leo Messi nel giorno in cui l’argentino ha comunicato al Barça la sua intenzione di lasciare il club. Suarez in un tweet di Carles Puyol ha aggiunto due simboli di applauso in riferimento alla dichiarazione dell’ex capitano.