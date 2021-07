Benatia avverte: “Hakimi il miglior terzino destro d’Europa, gran colpo Psg”

Mehdi Benatia approva la scelta del Psg di puntare sul connazionale Hakimi

In attesa di capire che conquisterà l'Europeo, si infiamma già il calciomercato. Il primo colpo di mercato di alto livello è stato messo a segno dal Paris Saint-Germain che si è assicurato Achraf Hakimi, terzino destro arrivato dall'Inter. Il giocatore ex Real Madrid è reduce da una stagione magica con i nerazzurri con cui ha conquistato lo scudetto, interrompendo il filotto della Juventus. Il colpo di mercato del Psg ha trovato l'approvazione di Mehdi Benatia. Il difensore ex Roma e Juventus ha spiegato il suo punto di vista a Le Parisien: "Non appena è arrivato in Nazionale, abbiamo subito notato che Hakimi aveva qualità incredibili. Sono molto orgoglioso, come parigino e marocchino, di vedere Achraf al Psg. Mi congratulo con i dirigenti perché tutti lo volevano. Il Paris Saint-Germain si è assicurato la firma del miglior terzino destro d'Europa per i prossimi dieci anni".