Bordeaux nel caos, Koscielny attacca i compagni: “Molti di loro hanno il contratto in scadenza e non lottano più per vincere”

Grave attacco ai compagni di squadra del Bordeaux da parte dell’esperto difensore francese Koscielny. Intervenuto in conferenza stampa nelle scorse ore, l’ex Arsenal ha dato una strigliata ai suoi con gravi accuse all’indirizzo di diversi giocatori, colpevoli di scarso in pegno a causa delle condizioni contrattuali che li vedono prossimi all’addio al club.

Koscielny spara a zero sui compagni

“L’atmosfera è nella media, troppo nella media. Siamo realisti questa cosa che tanti calciatori stanno arrivando alla scadenza del loro contratto non aiuta. Alcuni di loro vogliono andarsene”, ha detto Koscielny senza giri di parole. “Noi abbiamo bisogno di persone che vogliono lottare, condividere, migliorare. Questa è la fine di un ciclo. Quando hai tanti giocatori così, che non hanno davvero la voglia di lavorare, è difficile avere risultati. Anche per questo a volte posso essere cattivo con le mie parole”.

Il difensore, stufo dell’assenza di desiderio di vincere – il Bordeaux manca i tre punti in Ligue 1 da un mese – ha proseguito: “Sono tutti bravi ragazzi, ma se non dai i mezzi per migliorare e per avere obiettivi, non avrai niente in cambio. Per questo lotto fortemente sul concetto del lavoro e degli obiettivi. Solo lavorando duramente e credendo in quello che fai si ottiene qualcosa. Prima o poi dovremo scendere in campo con ragazzi che credono nella squadra e nel progetto e che hanno la stessa mentalità e voglia di vincere. Ora ci sono tre mesi importanti e dobbiamo prendere più punti che possiamo per rimanere in Ligue 1 poi, però, si dovrà cambiare aria e fare pulizia”.

E ancora: “Quando dico certe cose è perché non voglio esserre amico di tutti. Se parlo così non è per cattiveria o per essere negativo ma per far capire cosa serve. Io cerco di aiutare le persone ma se questa non vogliono aascoltare non posso fare altro. Dopo il pari col Marsiglia ho parlato alla squadra e ho detto delle cose. Erano parole forti, non ho chiesto scusa. Ho detto quello che ho detto per dare una scossa ma a quanto pare se il messaggio non è arrivato forse è perché qualcuno non lo ha voluto ascoltare”.

Il Bordeaux si trova in una posizione di classifica in Ligue 1 piuttosto tranquilla a quota 33 punti e ben distante dalle zone bollenti, però l’esperto difensore vorrebbe qualcosa di più per l’ambizione sua e del club stesso.