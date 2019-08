Braccio di ferro Falcao-Monaco, il vicepresidente monegasco: “Gratis non si muove…”

Radamel Falcao potrebbe anche restare al Monaco. Nonostante i rumors di mercato parlino già di accordo trovato tra calciatore e Galatasary, la società monegasca non ne vuole sentir parlare, soprattutto, gratis.

Come riporta Goal, il vicepresidente del club del Principato Oleg Petrov ha voluto chiarire la situazione dell’attaccante colombiano senza risparmiare una stoccata al club turco e rincarando la dose rispetto alle precedenti dichiarazioni: “Il Galatasary avrebbe dovuto prima contattare noi, poi il giocatore. Forse non sono abituati a negoziare, ma non posso accettare la mancanza di rispetto. Sicuramente gratis, Falcao non si muove da qui”, ha detto il dirigente. “Il Monaco vuole tenere Falcao per questa stagione, fino alla fine del suo contratto. Abbiamo fissato una cifra pari a 5 milioni. Senza di quella non andrà da nessuna parte…”.