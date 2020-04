Caos Ligue 1, l’Amiens protesta: “Retrocessione ingiusta, agiremo per vie legali”

La conclusione della Ligue 1 continua a far discutere. Infatti, con questa decisione, la classifica viene definita e si stabiliscono le formazioni qualificate alle coppe e le retrocessioni in Ligue 2. Una scelta che ha sollevato un vespaio di polemiche. Ad esempio il presidente dell’Amiens Bernard Joannin si è sfogato sulla pagina Facebook del club per la retrocessione “d’ufficio” che ha colpito la sua squadra: “Trovo questa decisione ingiusta e il mio ruolo è quello di difendere gli interessi della società. Andrò fino in fondo. Legalmente, dovremo vedere se questa decisione è fondata. Nel mondo dilettantistico e professionista, diversi presidenti sono delusi da questa decisione, che non rispecchia equità sportiva. Mancavano 30 punti da distribuire e noi eravamo a quattro lunghezze dal Nimes. Il calcio è mancato di umanità in questa decisione”.