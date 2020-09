Cavani, accelerata dell’Atletico Madrid: una telefonata ha spinto la trattativa

Il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere giunto ad una conclusione, infatti nelle ultime ore l’Atletico Madrid di Simeone si sarebbe assicurato un posto in pole position per l’attaccante ex Napoli e PSG. Nei giorni scorsi, il Matador sembrava essere il primo nome alternativo a Luis Suarez per quanto riguarda l’attacco della Juventus, ancora prima invece Cavani era finito in orbita Inter per sostituire l’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Adesso il futuro del giocatore potrebbe parlare spagnolo.

ATLETICO MADRID VICINO A CAVANI

Come scrive El Chiringuito, Edinson Cavani sarebbe un promesso sposo dell’Atletico Madrid di Simeone, dopo il mancato passaggio al Benfica che sembrava cosa fatta. I colchoneros avrebbero contattato telefonicamente il centravanti per convincerlo ad accettare la destinazione madrilena, l’esito della chiacchierata sarebbe ancora da chiarire, ma si registra un avvicinamento che potrebbe essere decisivo tra Cavani e l’Atletico di Simeone.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE