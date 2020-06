Cavani e Thiago Silva lasciano il PSG: la conferma da Leonardo

I rumors degli ultimi giorni hanno trovato conferma: Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Lo ha annunciato Leonardo, direttore sportivo del club campione di Francia, nel corso di un’intervista a ‘Le Journale du Dimanche’: “Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG al termine della stagione, è tutto confermato”. I due giocatori erano in scadenza di contratto, ma non è stato trovato un accordo con la società parigina per il rinnovo. Si interrompe dunque una lunga collaborazione. Il difensore brasiliano è arrivato dal Milan nell’estate 2012, mentre il Matador lo ha raggiunto nell’estate seguente. Insieme hanno contribuito ad aprire il ciclo di successi tutt’ora vigente in Francia da parte del PSG.