Cavani ringrazia i tifosi del PSG: “Il mio amore per voi è cresciuto col tempo”

Il tempo lenisce le ferite e i dissaporti. Edinson Cavani ha deciso di lasciare il Paris Saint-Germain non senza polemiche. L’attaccante uruguaiano non era nemmeno particolarmente gradito dai tifosi con cui si erano anche verificati alcuni dissapori nelle prime stagioni. Ora che il Matador ha lasciato il club, però, emerge l’affetto reciproco.

MESSAGGIO

Ne è una testimonianza il videomessaggio postato da Cavani attraverso i suoi social: “So che è passato un po’ di tempo dalla mia partenza ma a volte è meglio lasciare che passi un po ‘di tempo. È meglio per la testa e c’è meno rischio di creare situazioni che a volte non sono vere ma a volte sono negative. Preferisco aspettare per parlare. Grazie ai sostenitori che mi hanno dato il loro cuore. È un amore cresciuto nel tempo con i tifosi che è importante insieme a sacrifici, lavoro e risultati. Ecco perché è importante per me. Tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme, anche i momenti meno belli che fanno parte della vita, che rimarranno qui nel cuore. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato a Parigi, che hanno fatto le cose con affetto per me, questo è ciò che è importante, che rimarrà nella mia testa e nel mio corpo. La vita continua”. Cavani è ormai prossimo a trasferirsi al Manchester United.