Conferme dalla Spagna, Messi rimane a Barcellona: i motivi

Piovono indiscrezioni sul caso Messi. La lettera firmata dal padre riguardo la non validità della clausola ha gettato nuovamente benzina sul fuoco con il Barcellona che ora ha un altro alleato: LaLiga. La federazione infatti ha riaffermato che i 700 milioni esistono eccome e devono essere liquidati alla società per farlo partire.

DEPORTES CUATRO CONFERMA, MESSI RIMANE

Dopo il rapido botta e risposta tra Liga e Messi, ecco che Tyc Sports aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui il giocatore avrebbe poi scelto di rimanere. Una notizia ripresa subito da tutti i media spagnoli e che ora ha trovato la conferma di Deportes Cuatro. La testata spagnola ha evidenziato i motivi della scelta della Pulce e il più importante è quello di non voler intraprendere una battaglia legale con il suo club di sempre. Allo stato attuale delle cose, tra il Barça e il giocatore sembra già un vero e proprio scontro destinato a terminare in un tribunale, a meno che le voci della sua permanenza non siano vere. Inoltre l’argentino ora si troverebbe davanti ad un vero e proprio vicolo cieco e da qui la sua decisione di rimanere almeno fino al 2021, poi si vedrà.