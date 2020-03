Coronavirus, il gesto del Lione: donati 300.000 euro per l’acquisto di dieci respiratori

L’emergenza Coronavirus è ormai arrivata anche in Francia, dove i campionati sono stati sospesi. Per fornire un aiuto di fronte a questa drammatica situazione, il Lione ha deciso di donare 300.000 euro alla sanità, con metà della cifra che verrà destinata all’ospedale della città per l’acquisto di materiali e attrezzature, tra cui dieci respiratori. Un gesto che sottolinea l’impegno del mondo del calcio davanti a quest’emergenza globale.

