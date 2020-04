Coronavirus, il Marsiglia taglia gli stipendi ai giocatori: Thauvin, Mandanda e Payet dicono no e minacciano l’addio

L’emergenza coronavirus ha investito come noto anche il mondo del pallone. Non solo la Serie A, ma tutti i campionati di calcio sono stati colpiti dalla crisi che porterà notevoli cambiamenti anche sotto l’aspetto economico. Ed è proprio per cercare di attutire l’impatto della mancanza delle partite che le società si stanno organizzando per proporre tagli agli stipendi che possano, in questo senso, aiutare le loro casse.

In Ligue 1, situazione particolare al Marsiglia. Come riporta L’Equipe, infatti, Florian Thauvin, Steve Mandanda e Dimitri Payet hanno rifiutato la decurtazione dei propri ingaggi proposta dalla società minacciando la risoluzione del contratto immediata. I calciatori sono quelli che, in questo momento, possiedono l’ingaggio più elevato nel club e sarebbero riluttanti al ridimensionamento. Non solo. I tre si sarebbero già mossi per vie legali contro il Marsiglia rendendo nota la loro posizione attraverso degli avvocati. Secondo i diretti interessati, un taglio degli stipendi porterebbe alla violazione del contratto con conseguente rescissione unilaterale dello stesso.