Coronavirus, in Francia vietate le strette di mano tra calciatori

Nuovo protocollo per i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 a causa dell’allarme coronavirus. Le nuove disposizioni, illustrate dal presidente della Ligue de football professionel Nathalie Boy de la Tour, prevedono il divieto di stringersi la mano tra i calciatori nel classico rituale del pre partita. Solamente una gara, quella tra Chambly e Le Mans, si giocherà invece a porte chiuse.

COMUNICAZIONE – “Nessun match è stato rinviato. Siamo in stretto contatto con le autorità legali e, in collaborazioni con le autorità, i club e la Lega, valuteremo caso per caso. La salute dei giocatori e degli spettatori è la nostra priorità”