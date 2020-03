Coronavirus, la crisi colpisce anche il PSG: possibile taglio degli stipendi

L’esplosione della pandemia di Coronavirus sta avendo conseguenze notevoli su tutto lo sport. Le manifestazioni si fermano per contribuire al calo dei contagi e per tutelare la salute degli atleti. Le società calcistiche devono fare i conti con i mancati introiti e con gli stipendi dei calciatori da garantire. I giocatori di alcuni club, come il Bayern Monaco, hanno deciso di decurtarsi il 20% del proprio ingaggio per aiutare la propria società. Il Paris Saint-Germain sta pensando di imitare questo modello. Secondo quanto riportato da Marca, i campioni di Francia sono orientati verso il taglio degli stipendi faraonici della rosa che ammontano a un totale di 371 milioni.