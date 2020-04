Coronavirus, Reims: medico infettato si suicida a casa

Il Covid-19 continua a fare tante vittime in tutto il mondo. Questa sera una tragica notizia arriva dalla Francia dove il medico della Stade de Reims, club che milita nel massimo campionato transalpino, Bernard González, 60 anni, si è suicidato. Secondo i media francesi, il medico che era positivo al coronavirus ed era in quarantena a casa con sua moglie, anch’essa malata, ha lasciato una lettera in cui spiegava i legami tra la sua morte e Covid-19. “Penso ai suoi genitori, a sua moglie, alla sua famiglia. È una vittima collaterale del Covid-19, perché è stato rilevato positivo ed era in quarantena. So che ha lasciato una lettera per spiegare il suo gesto, ma non ne conosco il contenuto” , ha dichiarato Arnaud Robinet, il sindaco della città a “Le Parisien”. “Ho chiacchierato con lui la settimana scorsa e non ha mai parlato dell’argomento virus”, ha detto un membro del club. Reims è scioccato dalla notizia.